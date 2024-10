ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Under Armour anlässlich eines Treffens mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 US-Dollar belassen. Die Präsentationen des Sportmodeherstellers hätten seine Kaufempfehlung bestätigt, schrieb Analyst Jay Sole in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Innovationen von Under Armour dürften das Umsatzwachstum im Jahr 2025 beschleunigen und die Marktstimmung von negativ in positiv umschlagen lassen./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2024 / 03:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2024 / 03:22 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.