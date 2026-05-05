United Parcel Service Aktie
|83,40EUR
|1,22EUR
|1,48%
WKN: 929198 / ISIN: US9113121068
United Parcel Service Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für UPS auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 US-Dollar belassen. Die Rücksetzer bei Aktien von US-Logistikern aus Sorge vor Konkurrenz durch Amazon sei übertrieben, schrieb Thomas Wadewitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte bewertet die Strategie des Onlinehändlers zwar negativ für die Branche, vor allem im Bereich der B2B-Pakete. Er sieht darin aber kein neues Risiko, da neue Supply-Chain-Angebote im September 2023 schon angekündigt worden seien./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 23:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 23:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Buy
|
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 123,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 96,31
|
Abst. Kursziel*:
27,71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 97,62
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,00%
|
Analyst Name::
Thomas Wadewitz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|
16:04
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt UPS auf 'Buy' - Ziel 123 Dollar (dpa-AFX)
|
04.05.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
04.05.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
04.05.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 verliert mittags (finanzen.at)
|
04.05.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
30.04.26
|S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Parcel Service von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
28.04.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für UPS auf 118 Dollar - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
28.04.26
|UPS-Aktie sinkt: Rückgang beim Gewinn - aber optimistischer Ausblick für zweites Quartal (dpa-AFX)
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|14:55
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|29.04.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|29.04.26
|United Parcel Service Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:55
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|29.04.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|29.04.26
|United Parcel Service Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:55
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|29.04.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|08.04.26
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|United Parcel Service Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|United Parcel Service Inc. (UPS)
|83,28
|1,34%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:10
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|15:37
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:59
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:58
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|14:56
|Under Armour Buy
|UBS AG
|14:55
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|14:54
|FedEx Buy
|UBS AG
|14:35
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:31
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|14:18
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|14:14
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|14:11
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:09
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|13:35
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|13:34
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:33
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:33
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|13:32
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|13:32
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|13:31
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:30
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|13:29
|Santander Halten
|DZ BANK
|13:28
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:27
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|13:26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:25
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|13:24
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:24
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:23
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|13:22
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|13:20
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|Yara International ASA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:17
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|13:15
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|13:14
|SAP Buy
|UBS AG
|13:12
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:12
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|13:11
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13:10
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|13:09
|Fraport Hold
|Warburg Research
|13:08
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|13:08
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:08
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:07
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:05
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG