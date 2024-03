ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat UPS auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Die neuen Finanzziele des Logistikkonzerns für 2026 seien eine positive Überraschung, schrieb Analyst Thomas Wadewitz am Dienstag in einer ersten Reaktion. Von der heutigen Analystenveranstaltung erwartet er mehr Einblick in den Weg zu einer Margensteigerung. Wadewitz sieht weiter Kurspotenzial für die Aktie./gl/ajx



