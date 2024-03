NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat UPS nach einer Investorenveranstaltung des Logistikkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 154 US-Dollar belassen. Analyst Brian Ossenbeck blieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie bei seiner Einschätzung, dass die Ziele für 2026 am Markt als zu stark abhängig von einer Konjunkturerholung angesehen werden. Sie beinhalteten eine im Vergleich zur Vergangenheit starke Renditeentwicklung./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2024 / 22:14 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2024 / 22:27 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.