Die Commerzbank hat das Kursziel für die Aktien des österreichischen Stromkonzerns Verbund im Rahmen einer Branchenstudie von 49 auf 38 Euro zurückgenommen und gleichzeitig die Anlageempfehlung "Hold" bestätigt.

Die wirtschaftliche Rezession durch die Coronavirus-Krise werde schwer auf der industriellen Energienachfrage lasten und Treibstoff- und Strompreise nach unten ziehen, schreibt Analystin Tanja Markloff. Speziell für Unternehmen deren Entwicklung sich stark am Strompreis orientiert - wie etwa dem Verbund - seien die Ergebnisse für 2020/21 in Gefahr, so die Expertin weiter.

Im Falle einer Markterholung seien die Papiere des Verbund aber die vielversprechendsten Titel, da das Unternehmen dazu tendiere, seine Sicherungsgeschäfte über einen kürzere Laufzeit abzuwickeln. Zudem habe der Verbund laut der Analystin das nachhaltigste Geschäftsmodell.

Die Gewinnprognose je Aktie für 2020 beziffert die Commerzbank mit 1,30 (bisher: 1,85) Euro, für 2021 werden 1,37 Euro und für 2022 1,35 Euro erwartet. Die Dividendenschätzung liegt für 2020 bei 0,58 Euro und für die beiden Folgejahre jeweils bei 0,61 Euro.

Zum Vergleich: Am frühen Freitagnachmittag notierten die Titel an der Wiener Börse mit einem Minus von 3,47 Prozent bei 33,34 Euro.

