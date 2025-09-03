VINCI Aktie

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

03.09.2025 06:44:07

VINCI Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Buy" belassen. Das laufende Jahr markiere eine relative Flaute in der Geschäftstätigkeit des Mischkonzerns mit einem Rückgang der Auftragseingänge und einer geringeren Transaktionsaktivität, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der Kursrückgang der Aktie spiegele ein bekanntes Muster wider, bei dem das politische Risiko in Frankreich im Herbst zunehme. Die Abstimmung über die Vertrauensfrage der Regierung am 8. September sei zwar ein unmittelbares Risiko. Hunt sieht darin indes eine weitere Kaufgelegenheit. Denn für 2026 sei die Planbarkeit deutscher Infrastrukturausschreibungen ein Kurstreiber./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 19:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 19:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
145,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
113,35 € 		Abst. Kursziel*:
27,92%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
113,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,64%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

