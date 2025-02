NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci nach Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Analyst Ruairi Cullinane verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie vor allem auf den freien Barmittelzufluss des Infrastrukturkonzerns, der deutlich über seiner und der Konsensschätzung gelegen habe. Der Ausblick habe unterdessen keine Überraschungen parat gehalten./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2025 / 13:24 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2025 / 13:24 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.