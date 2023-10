HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zurich von 510,70 auf 508,90 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner rechnet insbesondere in der Nichtlebensversicherung mit einer etwas schwächeren Entwicklung. Auf der Gegenseite gebe es aber gute Chancen, dass der Umbau beim US-Partner Farmers Früchte trägt, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./AWP/ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2023 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.