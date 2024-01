NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Ein Analystenteam um Branchenexperte William Woods untersuchte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Auswirkungen durch die Umlenkung des Frachtverkehrs im Roten Meer nach den Beschüssen durch die jemenitischen Huthi-Rebellen. Ihr Resümee: Global agierende Sportartikelmarken wie Nike, Adidas und Capri dürften aufgrund ihres Europa-Geschäfts innerhalb der Branche vergleichsweise stärker betroffen sein./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2024 / 06:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2024 / 06:05 / UTC





