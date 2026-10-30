Air Liquide Aktie
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WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
30.10.2026 09:56:59
Air Liquide Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Air Liquide beim fairen Aktienwert von 210 Euro auf "Kaufen" belassen. Die guten Quartals-Umsatzzahlen des Gasekonzerns hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Aristotelis Moutopoulos am Freitag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 09:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Kaufen
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Unternehmen:
Air Liquide S.A.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
174,32 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
180,24 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Aristotelis Moutopoulos
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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