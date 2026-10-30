FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Air Liquide beim fairen Aktienwert von 210 Euro auf "Kaufen" belassen. Die guten Quartals-Umsatzzahlen des Gasekonzerns hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Aristotelis Moutopoulos am Freitag./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 09:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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