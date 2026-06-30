Akzo Nobel Aktie

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WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909

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30.06.2026 08:56:05

Akzo Nobel Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Akzo Nobel von 53 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Lackherstellers noch einmal an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 22:22 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Neutral
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
58,90 € 		Abst. Kursziel*:
1,87%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
58,88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,90%
Analyst Name::
Georgina Fraser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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