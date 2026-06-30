NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Akzo Nobel von 53 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Lackherstellers noch einmal an./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 22:22 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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