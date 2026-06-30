Akzo Nobel Aktie
|58,88EUR
|-0,30EUR
|-0,51%
WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
Akzo Nobel Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Akzo Nobel von 53 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Lackherstellers noch einmal an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 22:22 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Neutral
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
58,90 €
|
Abst. Kursziel*:
1,87%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
58,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,90%
|
Analyst Name::
Georgina Fraser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
|
03.06.26
|Akzo Nobel-Aktie fällt deutlich: Nippon Paint und Sherwin-Williams lassen Übernahmeinteresse fallen (dpa-AFX)
|
27.05.26
|Akzo Nobel-Aktie reagiert mit Kursrally: Übernahmeangebot von Nippon Paint und Sherwin-Williams abgelehnt (dpa-AFX)
|
22.04.26
|Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.02.26
|Akzo Nobel-Aktie unter Druck: Umsatzwachstum schwach (dpa-AFX)
|
02.02.26
|Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Akzo Nobel gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)