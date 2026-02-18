Akzo Nobel Aktie
|61,06EUR
|0,08EUR
|0,13%
WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
Akzo Nobel Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Der Farbenhersteller komme einer vorteilhaften Verschmelzung mit Axalta Coating Systems näher, schrieb Sebastian Bray am Dienstagabend. Die rasche Erholung nach dem Kurssturz aufgrund der Ergebnisse des vierten Quartals ist seiner Ansicht nach gut begründet. Er bleibt bei seiner Kaufempfehlung in Erwartung, dass die Fusion Anfang 2027 abgeschlossen wird./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Buy
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
60,74 €
|
Abst. Kursziel*:
23,48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
61,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,83%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
|
03.02.26
|Akzo Nobel-Aktie unter Druck: Umsatzwachstum schwach (dpa-AFX)
|
02.02.26
|Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Akzo Nobel gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
18.11.25
|Akzo Nobel-Aktie leichter: Zusammenschluss mit Axalta geplant (dpa-AFX)
|
21.10.25
|Ausblick: Akzo Nobel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|07:23
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|04.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|07:23
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|04.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|07:23
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|03.02.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|03.02.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Akzo Nobel N.V.
|61,06
|0,13%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:37
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
|07:24
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Michelin Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|07:17
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|07:16
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|07:09
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:04
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|06:48
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:33
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:29
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:18
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:12
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Unilever Halten
|DZ BANK
|17.02.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|17.02.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|17.02.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|17.02.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|17.02.26
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|17.02.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.02.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG