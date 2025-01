NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 76 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Peter Clark kürzte seine Prognose für 2025 vor den anstehenden Zahlen des Farben- und Lackherstellers für das vierte Quartal, wie er in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung schrieb. Damit reflektiere er das schwierigere konjunkturelle Umfeld. Kostensenkungen sollten 2025 aber stützen./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 19:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2025 / 06:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.