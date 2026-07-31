Allianz Aktie

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WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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31.07.2026 15:11:36

Allianz Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 440 Euro belassen. Ben Cohen befasste sich mit der Mitteilung des Versicherers, den bisherigen Pimco-Mitarbeiter-Beteiligungsplan gekündigt und die ausgegebenen Anteile gegen Bargeld zurückgekauft zu haben. Dies sei strategisch sinnvoll und der Kaufpreis fair, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 04:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 04:09 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Sector Perform
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
440,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
431,60 € 		Abst. Kursziel*:
1,95%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
432,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,80%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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