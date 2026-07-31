NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 440 Euro belassen. Ben Cohen befasste sich mit der Mitteilung des Versicherers, den bisherigen Pimco-Mitarbeiter-Beteiligungsplan gekündigt und die ausgegebenen Anteile gegen Bargeld zurückgekauft zu haben. Dies sei strategisch sinnvoll und der Kaufpreis fair, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 04:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 04:09 / EDT



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