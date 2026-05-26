Grand City Properties Aktie

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WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882

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26.05.2026 07:28:18

Grand City Properties Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Grand City Properties von 14,00 auf 9,90 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Pierre-Emmanuel Clouard sieht bei einigen europäischen Immobilienwerte attraktive Einstiegschancen angesichts niedriger Bewertungsniveaus im schwierigen Konjunkturumfeld. Der Druck von der Zinsseite erinnere an 2022, die Lage sei allerdings fundamental komplett anders, schrieb er am Montag. Die Bilanzen seien repariert, die Finanzierungsmärkte offen und die Ergebnisse stabilisierten sich. Bei Grand City sieht Clouard derweil eine geringe Aktienliquidität nach der Anteilsaufstockung durch Aroundtown sowie einen anhaltenden Ergebnisdruck./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 00:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 19:00 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Hold
Unternehmen:
Grand City Properties S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
9,90 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
9,78 € 		Abst. Kursziel*:
1,23%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
9,53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,88%
Analyst Name::
Pierre-Emmanuel Clouard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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