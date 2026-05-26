Rio Tinto Aktie
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WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 7200 auf 8280 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die europäischen Minenwerte preisten bereits ein Deeskalation-Szenario im Nahen Osten ein, schrieb Dominic O'Kane am Montagabend. Viele Bewertungen im Sektor seien hoch und der globale Konjunkturgegenwind blase deutlich. Der Experte passte die Eisenerzpreise in seinen Modellen aber nach oben an. Die operativen Gewinnschätzungen für 2026 steigen im Schnitt um ein Viertel./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 19:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
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Unternehmen:
Rio Tinto plc
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
82,80 £
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
90,94 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
77,77 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
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KGV*:
-
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