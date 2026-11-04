Schaeffler Aktie

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WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

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04.11.2026 11:01:52

Schaeffler Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die Kennziffern hätten die zuvor veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die wesentliche neue Nachricht des Industrie- und Autozulieferers sei die einer weiteren Umstrukturierung in Europa./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler AG Hold
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
5,66 € 		Abst. Kursziel*:
32,51%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
5,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,12%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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