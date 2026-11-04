FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die Kennziffern hätten die zuvor veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die wesentliche neue Nachricht des Industrie- und Autozulieferers sei die einer weiteren Umstrukturierung in Europa./rob/bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.