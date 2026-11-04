Schaeffler Aktie
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WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
Schaeffler Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die Kennziffern hätten die zuvor veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die wesentliche neue Nachricht des Industrie- und Autozulieferers sei die einer weiteren Umstrukturierung in Europa./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Hold
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
7,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
5,66 €
|
Abst. Kursziel*:
32,51%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
5,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,12%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
10:03
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03.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
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03.11.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Schaeffler auf 'Buy' (dpa-AFX)
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03.11.26
|ROUNDUP 3: Schaeffler streicht Tausende Jobs und schließt Werke - Aktie im Minus (dpa-AFX)
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03.11.26
|ROUNDUP 2: Schaeffler streicht Tausende Jobs und schließt Werke - Aktie im Minus (dpa-AFX)
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03.11.26
|German car parts giant Schaeffler axes 3,500 jobs (Financial Times)
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03.11.26
|German car parts giant Schaeffler axes 3,500 jobs (Financial Times)
Analysen zu Schaeffler AG
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