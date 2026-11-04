RELX Aktie

36,36EUR 1,52EUR 4,36%
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WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

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04.11.2026 12:55:17

RELX Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Relx auf "Buy" mit einem Kursziel von 3780 Pence belassen. Das STM-Seminar für die Bereiche Wissenschaft, Technisches und Medizinisches habe Künstliche Intelligenz als Wachstumsmotor hervorgehoben, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies zudem darauf, dass die Fundamentaldaten des Medienkonzerns und Informationsdienstleisters unverändert stark seien./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Buy
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
37,80 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34,72 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
30,33 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

RELX PLC (ex Reed Elsevier) 36,26 4,08% RELX PLC (ex Reed Elsevier)

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