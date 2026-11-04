RELX Aktie
|36,36EUR
|1,52EUR
|4,36%
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
RELX Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Relx auf "Buy" mit einem Kursziel von 3780 Pence belassen. Das STM-Seminar für die Bereiche Wissenschaft, Technisches und Medizinisches habe Künstliche Intelligenz als Wachstumsmotor hervorgehoben, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies zudem darauf, dass die Fundamentaldaten des Medienkonzerns und Informationsdienstleisters unverändert stark seien./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Buy
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
37,80 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34,72 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30,33 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
10:03
|FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.11.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
03.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
30.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
30.10.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 letztendlich fester (finanzen.at)
|
30.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
30.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
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Aktien in diesem Artikel
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|36,26
|4,08%
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|Philips Overweight
|Barclays Capital
|13:22
|Wolters Kluwer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:06
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|13:03
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|12:58
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|12:56
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|RELX Buy
|UBS AG
|12:53
|Bayer Buy
|UBS AG
|12:34
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|12:33
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|12:28
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|12:21
|VINCI Buy
|UBS AG
|12:20
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|12:15
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|12:09
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:09
|Merck Neutral
|UBS AG
|12:07
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|12:05
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:04
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|12:02
|RWE Buy
|UBS AG
|12:01
|Enel Buy
|UBS AG
|12:00
|ABB Neutral
|UBS AG
|11:33
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:27
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|11:22
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|11:20
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|11:18
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:17
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|11:14
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:13
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|11:07
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|11:01
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|10:56
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:54
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:52
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|10:27
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:27
|Airbus Buy
|UBS AG
|10:20
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:19
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:18
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:17
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:15
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets