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WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
Schaeffler Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler nach detaillierten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,10 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Autozulieferers und Industriekonzerns habe den vorab veröffentlichten Zahlen entsprochen und die Ziele seien beibehalten worden, schrieb Juan Perez-Carrascosa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv seien die weiteren angekündigten Restrukturierungsmaßnahmen./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
8,10 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
5,54 €
|
Abst. Kursziel*:
46,21%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
5,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,63%
|
Analyst Name::
Juan Perez-Carrascosa
|
KGV*:
-
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