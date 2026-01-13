arGEN-X Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Argenx nach Eckdaten für 2025 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 900 US-Dollar belassen. Der Vyvgart-Umsatz des Pharmakonzerns habe etwas über der Markterwartung gelegen, schrieb Xian Deng in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/rob/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 06:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|09:12
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|16.12.25
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|15.12.25
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.12.25
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
