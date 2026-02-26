arGEN-X Aktie

690,40EUR -3,80EUR -0,55%
arGEN-X für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176

26.02.2026 12:08:19

arGEN-X Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 880 Euro auf "Overweight" belassen. Der Quartalsumsatz sei bereits bekannt gewesen, doch nun habe das operative Ergebnis klar unter dem Konsens gelegen, schrieb James Gordon am Donnerstag. Das Muskelschwäche-Mittel Vyvgart habe in einer Studie gegen Okuläre Myasthenia gravis (MG) aber erfolgreich abgeschnitten. Für etwa 500 Millionen Dollar und mehr an Umsatzpotenzial seien nun die Risiken gesunken./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Overweight
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
880,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
703,40 € 		Abst. Kursziel*:
25,11%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
690,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,46%
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu arGEN-X N.V.

