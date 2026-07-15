ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 213 Franken auf "Buy" belassen. Die Umsätze des ersten Quartals hätten sogar die optimistischsten Erwartungen noch übertroffen, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwoch nach den Zahlen./rob/ag/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 06:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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