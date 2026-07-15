Richemont Aktie

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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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15.07.2026 10:38:57

Richemont Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 213 Franken auf "Buy" belassen. Die Umsätze des ersten Quartals hätten sogar die optimistischsten Erwartungen noch übertroffen, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwoch nach den Zahlen./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 06:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Buy
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
213,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
194,10 CHF 		Abst. Kursziel*:
9,74%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
192,90 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
10,42%
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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