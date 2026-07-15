Richemont Aktie
|208,20EUR
|10,90EUR
|5,52%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
15.07.2026 10:38:57
Richemont Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 213 Franken auf "Buy" belassen. Die Umsätze des ersten Quartals hätten sogar die optimistischsten Erwartungen noch übertroffen, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwoch nach den Zahlen./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 06:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
213,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
194,10 CHF
|
Abst. Kursziel*:
9,74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
192,90 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,42%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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