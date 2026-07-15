FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 5,2 auf 4,0 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Nizla Naizer passte ihre Schätzungen für MediaForEurope und ihre Tochter ProSiebenSat.1 vor den Quartalsberichten an. MFE hebe sich durch die paneuropäische Strategie ab, so die Expertin in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Sie rechnet mit einem klaren Ergebnisanstieg dank Kostenoptimierungen, Portfolioverschlankung und weniger Sonderbelastungen./rob/ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:02 / CET



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