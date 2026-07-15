ProSiebenSat.1 Media Aktie

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WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770

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15.07.2026 10:46:45

ProSiebenSat1 Media SE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 5,2 auf 4,0 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Nizla Naizer passte ihre Schätzungen für MediaForEurope und ihre Tochter ProSiebenSat.1 vor den Quartalsberichten an. MFE hebe sich durch die paneuropäische Strategie ab, so die Expertin in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Sie rechnet mit einem klaren Ergebnisanstieg dank Kostenoptimierungen, Portfolioverschlankung und weniger Sonderbelastungen./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Hold
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
4,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
3,38 € 		Abst. Kursziel*:
18,41%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
3,43 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,48%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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