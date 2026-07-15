Richemont Aktie
|208,20EUR
|10,90EUR
|5,52%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Buy" belassen. Mit den Ergebnissen dürfte der Luxuskonzern selbst die ambitionierten Erwartungen an sein Schmuckgeschäft erfüllt haben, schrieb James Grzinic am Mittwoch nach Zahlen. Grizinic sieht weiteres Kurspotenzial, auch wenn Richemont die anderen Aktien in der Branche ohnehin schon abgehängt habe./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
200,00 CHF
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
194,45 CHF
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Abst. Kursziel*:
2,85%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
192,90 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,68%
|
Analyst Name::
James Grzinic
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KGV*:
-
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