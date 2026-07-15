NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Buy" belassen. Mit den Ergebnissen dürfte der Luxuskonzern selbst die ambitionierten Erwartungen an sein Schmuckgeschäft erfüllt haben, schrieb James Grzinic am Mittwoch nach Zahlen. Grizinic sieht weiteres Kurspotenzial, auch wenn Richemont die anderen Aktien in der Branche ohnehin schon abgehängt habe./rob/ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.