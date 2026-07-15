Richemont Aktie

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Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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15.07.2026 09:47:02

Richemont Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Buy" belassen. Mit den Ergebnissen dürfte der Luxuskonzern selbst die ambitionierten Erwartungen an sein Schmuckgeschäft erfüllt haben, schrieb James Grzinic am Mittwoch nach Zahlen. Grizinic sieht weiteres Kurspotenzial, auch wenn Richemont die anderen Aktien in der Branche ohnehin schon abgehängt habe./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Buy
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
200,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
194,45 CHF 		Abst. Kursziel*:
2,85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
192,90 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
3,68%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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