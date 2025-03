HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Asos nach Handelsdaten des Online-Modehändlers auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Eine gute Nachricht seien die mit Eigenmarken erzielten Umsätze, schrieb Analystin Anne Critchlow in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Angebot "Test & React" scheine wachstumsfördernd zu sein. Der Gesamtumsatz werde aber vor dem Schlussquartal des laufenden Geschäftsjahres nicht wieder zulegen./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2025 / 10:50 / GMT

