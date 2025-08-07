Scout24 Aktie
|118,80EUR
|-0,50EUR
|-0,42%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 nach Eckdaten zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Der Online-Portalbetreiber habe die Erwartungen ein Stück weit übertroffen und auf dieser Basis den Ausblick angehoben, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
132,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
118,60 €
|
Abst. Kursziel*:
11,30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
118,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Scout24mehr Nachrichten
|
12:26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verliert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
07:30
|EQS-News: Scout24 veröffentlicht starke Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 und hebt Jahresprognose 2025 an (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Scout24 reports strong Q2 2025 results and upgrades FY2025 guidance (EQS Group)
|
05.08.25
|Nach starkem ersten Halbjahr: Scout24 wird optimistischer und erhöht die Prognose - Aktie im Minus (finanzen.at)
|
05.08.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Scout24 auf 'Overweight' - Ziel 140 Euro (dpa-AFX)
|
05.08.25
|KORREKTUR: Scout24 erhöht Ausblick nach starkem 1. Halbjahr (Dow Jones)
|
05.08.25
|Scout24 erhöht Prognose für 2025 - Starkes erstes Halbjahr (dpa-AFX)