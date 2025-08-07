Scout24 Aktie

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 nach Eckdaten zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Der Online-Portalbetreiber habe die Erwartungen ein Stück weit übertroffen und auf dieser Basis den Ausblick angehoben, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Buy
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
132,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
118,60 € 		Abst. Kursziel*:
11,30%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
118,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

