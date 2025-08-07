LEG Immobilien Aktie

WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

07.08.2025 12:54:49

LEG Immobilien Add

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe mit der Branchenkennziffer AFFO die Erwartungen übertroffen und daraufhin dann auch den diesbezüglichen Ausblick angehoben, schrieb Andre Remke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erwähnte noch eine positive Neubewertung des Immobilien-Portfolios. Die Resultate seien insgesamt stark./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:25 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LEG Immobilien Add
Unternehmen:
LEG Immobilien 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Add 		Kurs*:
71,85 € 		Abst. Kursziel*:
39,18%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
71,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39,96%
Analyst Name::
Andre Remke 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

