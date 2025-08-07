LEG Immobilien Aktie
|71,45EUR
|-0,15EUR
|-0,21%
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
LEG Immobilien Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe mit der Branchenkennziffer AFFO die Erwartungen übertroffen und daraufhin dann auch den diesbezüglichen Ausblick angehoben, schrieb Andre Remke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erwähnte noch eine positive Neubewertung des Immobilien-Portfolios. Die Resultate seien insgesamt stark./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:25 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Add
|
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
71,85 €
|
Abst. Kursziel*:
39,18%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
71,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,96%
|
Analyst Name::
Andre Remke
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LEG Immobilienmehr Nachrichten
|
10:30
|ROUNDUP: LEG Immobilien wird nach Gewinnplus zuversichtlicher für Gesamtjahr (dpa-AFX)
|
07:15
|LEG Immobilien wird nach Gewinnplus zuversichtlicher für Gesamtjahr (dpa-AFX)
|
06.08.25
|Ausblick: LEG Immobilien gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
06.08.25
|MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEG Immobilien von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
06.08.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
01.08.25
|MDAX aktuell: MDAX schließt im Minus (finanzen.at)
|
01.08.25
|XETRA-Handel MDAX verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
30.07.25
|MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEG Immobilien von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)