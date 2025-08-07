Henkel vz. Aktie
|69,08EUR
|2,06EUR
|3,07%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 78 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analystin Wassachon Udomsilpa ließ in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Halbjahreszahlen in ihr Modell für den Konsumgüterkonzern einfließen. Sie kürzte ihre Wachstumsschätzungen wegen des anhaltenden konjunkturellen Gegenwinds. Ihre Prognose für die operative Marge (Ebit) dagegen korrigierte sie etwas nach oben, dank der Effizienzbemühungen des Unternehmens./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:10 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Sector Perform
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
78,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
67,14 €
|
Abst. Kursziel*:
16,18%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
69,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,91%
|
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa
|
KGV*:
-
