AIR France-KLM Aktie

13,27EUR 0,23EUR 1,76%
AIR France-KLM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770

07.08.2025 13:07:45

AIR France-KLM Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air France-KLM von 10 auf 12 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den unerwartet starken Quartalszahlen der europäischen Netzwerk-Fluggesellschaften habe er seine Ergebnisprognosen (Ebit) für 2025 erhöht, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sein "Top Pick" bleibt IAG./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Hold
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
13,26 € 		Abst. Kursziel*:
-9,47%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
13,27 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,54%
Analyst Name::
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AIR France-KLM

Analysen zu AIR France-KLM

13:07 AIR France-KLM Hold Deutsche Bank AG
06.08.25 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
06.08.25 AIR France-KLM Neutral UBS AG
04.08.25 AIR France-KLM Equal Weight Barclays Capital
01.08.25 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Aktien in diesem Artikel

AIR France-KLM 13,17 1,00% AIR France-KLM

