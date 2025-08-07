AIR France-KLM Aktie
|13,27EUR
|0,23EUR
|1,76%
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air France-KLM von 10 auf 12 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den unerwartet starken Quartalszahlen der europäischen Netzwerk-Fluggesellschaften habe er seine Ergebnisprognosen (Ebit) für 2025 erhöht, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sein "Top Pick" bleibt IAG./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
AIR France-KLM Hold
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
12,00 €
|
Rating jetzt: Hold
Hold
|
Kurs*:
13,26 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,47%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
13,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,54%
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
|AIR France-KLM
|13,17
|1,00%
