FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Das Auto- und Industriezulieferer habe im zweiten Quartal die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daran Schuld seien Währungseffekte und die sich verzögernde Geschäftserholung./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.