LEG Immobilien Aktie

71,45EUR -0,15EUR -0,21%
LEG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

07.08.2025 12:57:12

LEG Immobilien Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Bei dem Immobilienkonzern stütze die hohe Profitabilität die Gewinnentwicklung, schrieb Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unterstützt durch solides Mietwachstum und wenig Leerstand sei das Ziel für die wesentliche Ergebniskennziffer AFFO moderat angepasst worden. Er begrüßt auch, dass es von LEG wieder eine Prognose für die Ertragskennzahl FFO I gebe./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
Unternehmen:
LEG Immobilien 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
99,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
71,85 € 		Abst. Kursziel*:
37,79%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
71,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38,56%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

