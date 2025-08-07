LEG Immobilien Aktie
|71,45EUR
|-0,15EUR
|-0,21%
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
LEG Immobilien Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Bei dem Immobilienkonzern stütze die hohe Profitabilität die Gewinnentwicklung, schrieb Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unterstützt durch solides Mietwachstum und wenig Leerstand sei das Ziel für die wesentliche Ergebniskennziffer AFFO moderat angepasst worden. Er begrüßt auch, dass es von LEG wieder eine Prognose für die Ertragskennzahl FFO I gebe./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
99,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
71,85 €
|
Abst. Kursziel*:
37,79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,56%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LEG Immobilienmehr Nachrichten
|
10:30
|ROUNDUP: LEG Immobilien wird nach Gewinnplus zuversichtlicher für Gesamtjahr (dpa-AFX)
|
07:15
|LEG Immobilien wird nach Gewinnplus zuversichtlicher für Gesamtjahr (dpa-AFX)
|
06.08.25
|Ausblick: LEG Immobilien gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
06.08.25
|MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEG Immobilien von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
06.08.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
01.08.25
|MDAX aktuell: MDAX schließt im Minus (finanzen.at)
|
01.08.25
|XETRA-Handel MDAX verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
30.07.25
|MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEG Immobilien von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)