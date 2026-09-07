FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5150 Pence auf "Hold" belassen. Die indische Tochter Hindustan Lever habe auf ihrem Kapitalmarkttag das immense Potenzial in Indien aufgezeigt, schrieb Tom Sykes in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er ist sich aber nicht ganz sicher, ob der Konsum dort jetzt auch anzieht. Insgesamt erinnerte er an die große Bedeutung von Hindustan Lever für den Unilever-Unternehmenswert. In der Spitze habe alleine HUL bis zu 45 Prozent der Marktkapitalisierung abgedeckt./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 07:55 / CET



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