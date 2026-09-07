Infineon Aktie
|58,81EUR
|2,08EUR
|3,67%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Infineon beim unveränderten Kursziel von 84 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Mit der Kurskorrektur sei die Bewertung gesunken, während sich das Geschäft mit Chips für KI-Rechenzentren beschleunige, schrieb Malte Schaumann am Montag. Die Markterwartungen hält er immer noch für zu vorsichtig./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
84,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58,35 €
|
Abst. Kursziel*:
43,96%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
58,67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,17%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Infineon AG
|
09:28
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel: LUS-DAX startet im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|DAX aktuell: DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
04.09.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
04.09.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
04.09.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AG
|08:18
|Infineon Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08:18
|Infineon Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08:18
|Infineon Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|02.07.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|07.05.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|58,70
|3,47%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:00
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|08:18
|Infineon Buy
|Warburg Research
|08:09
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:03
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:54
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:15
|E.ON Buy
|UBS AG
|07:11
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06:28
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|04.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG