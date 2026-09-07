flatexDEGIRO Aktie

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WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

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07.09.2026 08:03:47

flatexDEGIRO Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Die Geschäftskennziffern der europäischen Handelsplattformen für August hätten anhaltend ruhigen Handel im Vergleich zum ersten Halbjahr gezeigt, schrieb Christoph Greulich am Freitag. Juli und August hätten damit das typische Sommermuster aufgewiesen./ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 15:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
35,92 € 		Abst. Kursziel*:
33,63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
36,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,33%
Analyst Name::
Christoph Greulich 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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