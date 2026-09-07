flatexDEGIRO Aktie
|36,00EUR
|0,06EUR
|0,17%
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
flatexDEGIRO Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Die Geschäftskennziffern der europäischen Handelsplattformen für August hätten anhaltend ruhigen Handel im Vergleich zum ersten Halbjahr gezeigt, schrieb Christoph Greulich am Freitag. Juli und August hätten damit das typische Sommermuster aufgewiesen./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 15:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35,92 €
|
Abst. Kursziel*:
33,63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,33%
|
Analyst Name::
Christoph Greulich
|
KGV*:
-
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|08:03
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|27.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|08:03
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|27.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|08:03
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|27.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|flatexDEGIRO AG
|36,00
|0,17%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:00
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|08:18
|Infineon Buy
|Warburg Research
|08:09
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:03
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:54
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:15
|E.ON Buy
|UBS AG
|07:11
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06:28
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|04.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG