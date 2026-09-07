CTS Eventim Aktie
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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zur Präsentation des Unternehmens auf der dbAccess European TMT Konferenz. Der Kapitalmarkttag im November könnte zum Kurstreiber werden, sofern der Tickethändler glaubwürdige Ziele bis 2030 präsentiere./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
56,95 €
|
Abst. Kursziel*:
75,59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
57,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
74,83%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX im Plus (finanzen.at)
|
11:22
|EQS-PVR: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
04.09.26
|MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel hätte eine Investition in CTS Eventim von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: MDAX notiert im Plus (finanzen.at)
|
02.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
01.09.26
|Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
28.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu CTS Eventim
|11:11
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|21.08.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|11:11
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|21.08.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|11:11
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|21.08.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|CTS Eventim
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|-2,56%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:19
|Unilever Hold
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|11:13
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|Deutsche Bank AG
|11:11
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|10:16
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|09:04
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|09:04
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|Grand City Properties Neutral
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|09:03
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|Goldman Sachs Group Inc.
|09:02
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|08:18
|Infineon Buy
|Warburg Research
|08:09
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|JP Morgan Chase & Co.
|08:03
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|07:54
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|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|E.ON Buy
|UBS AG
|07:11
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06:28
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
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|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|BioNTech Buy
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|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
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|Shell Overweight
|Barclays Capital
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|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
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