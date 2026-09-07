Bechtle Aktie
|35,48EUR
|-0,98EUR
|-2,69%
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
Bechtle Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zur Präsentation des Unternehmens auf der dbAccess European TMT Konferenz. Der IT-Dienstleister komme im weiterhin schwierigen Marktumfeld offenbar gut zurecht./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35,52 €
|
Abst. Kursziel*:
26,69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,83%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bechtle AG
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
04.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
04.09.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
04.09.26
|MDAX aktuell: MDAX im Aufwind (finanzen.at)
|
04.09.26
|Freundlicher Handel: TecDAX fester (finanzen.at)
|
03.09.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Bechtle AG
|10:16
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|07:54
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:16
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|07:54
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:16
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|07:54
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|35,48
|-2,69%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:16
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:04
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|09:04
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|09:03
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:03
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:02
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:00
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|08:18
|Infineon Buy
|Warburg Research
|08:09
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:03
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:54
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:15
|E.ON Buy
|UBS AG
|07:11
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06:28
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|04.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG