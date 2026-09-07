Deutsche Bank Aktie
|35,51EUR
|-0,02EUR
|-0,06%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Bank von 39 auf 41,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andreas Pläsier rechnet mit Auftrieb durch steigende Leitzinsen der EZB, wie er am Montag schrieb. Obendrein sieht er in den kommenden beiden Jahren durchaus Überraschungspotenzial durch Impulse des deutschen Investitionspakets, KI-bedingte Effizienzsteigerungen sowie steigende Anlagevolumina./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 08:00 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
41,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35,35 €
|
Abst. Kursziel*:
17,40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35,51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,87%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
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|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Deutsche Bank Equal Weight
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Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|35,48
|-0,15%
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:54
|Bechtle Neutral
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|04.09.26
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