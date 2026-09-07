Bechtle Aktie
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WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
Bechtle Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Bechtle beim Kursziel von 38 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Sein Favorit unter den europäischen Value-Added Resellern (VAR) von Hard- und Software bleibe Computacenter, schrieb Joseph George am Freitag. Bytes Technology stuft er mit "Underweight" am schwächsten ein. Bei Bechtle rechnet George am Kapitalmarkttag im September nicht mit einer nennenswerten Aufstockung der Finanzziele. Der Konsens plane mittelfristig bereits eine klare Gewinnbelebung ein./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 19:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Neutral
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
36,50 €
|
Abst. Kursziel*:
4,11%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
35,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,32%
|
Analyst Name::
Joseph George
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bechtle AG
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
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04.09.26
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04.09.26
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04.09.26
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03.09.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
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03.09.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
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03.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Bechtle AG
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