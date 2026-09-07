AstraZeneca Aktie
|140,20EUR
|0,55EUR
|0,39%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Die US-Zulassung für Etcamah sei wohl eine der bedeutendsten im Bereich Brustkrebs der letzten Zeit, schrieb Michael Leuchten in seinem am Sonntag vorliegenden Kommentar. Dies liege aber weniger am Medikament selbst als an der Bestätigung seines Behandlungsansatzes. Leuchten hob positiv hervor, dass sich die FDA damit gegen die ablehnende Haltung ihres Beratergremiums entschieden habe./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2026 / 20:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2026 / 20:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
175,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
139,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
120,90 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
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09:28
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start in Rot (finanzen.at)
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04.09.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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03.09.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
03.09.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
02.09.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 stabil (finanzen.at)
|
02.09.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
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01.09.26
|Aktien im Blick: EU-Zulassung für Brustkrebstherapie von AstraZeneca und Daiichi Sankyo (Dow Jones)
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31.08.26
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLC
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|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|140,20
|0,39%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:00
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|08:18
|Infineon Buy
|Warburg Research
|08:09
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:03
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:54
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:15
|E.ON Buy
|UBS AG
|07:11
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06:28
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|04.09.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG