NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BBVA vor Quartalszahlen von 12,60 auf 12,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei der Zahlenvorlage der spanischen Großbanken dürfte der Anlegerfokus weiterhin auf den Zinsüberschüssen und den Ausblicken liegen, schrieb Analyst Inigo Vega in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Für die BBVA reduzierte der Experte allerdings seine Gewinnprognose (EPS) für 2025./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2024 / 13:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2024 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.