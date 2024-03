LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat BBVA von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft, das Kursziel aber von 10,10 auf 11,40 Euro angehoben. Analystin Cecilia Romero Reyes begründete die Abstufung in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit der Bewertung der Aktien. Diese seien allein seit Jahresbeginn um ein Drittel gestiegen und damit mehr als doppelt so stark wie der europäische Bankensektor./bek/gl



