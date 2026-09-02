FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 265 dänischen Kronen auf "Sell" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den wöchentlichen Verschreibungszahlen./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 07:57 / CET



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