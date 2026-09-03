Broadcom Aktie

311,05EUR -6,05EUR -1,91%
Broadcom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012

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03.09.2026 08:16:41

Broadcom Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Broadcom von 525 auf 540 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Umsatzausblick für KI-Chips bis ins Geschäftsjahr 2028 auf einer breiteren Kundenbasis dürfte die Aktien antreiben, schrieb James Schneider in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Er geht davon aus, dass der US-Konzern die Ziele noch übertreffen wird./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 20:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Broadcom Buy
Unternehmen:
Broadcom 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 540,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 367,24 		Abst. Kursziel*:
47,04%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 367,24 		Abst. Kursziel aktuell:
47,04%
Analyst Name::
James Schneider 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:16 Broadcom Buy Goldman Sachs Group Inc.
06:37 Broadcom Buy Jefferies & Company Inc.
31.08.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.08.26 Broadcom Sector Perform RBC Capital Markets
30.06.26 Broadcom Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Broadcom 311,55 -1,75% Broadcom

Aktuelle Aktienanalysen

08:16 Broadcom Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:15 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:00 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:41 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:37 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:37 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:37 Broadcom Buy Jefferies & Company Inc.
06:28 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
06:20 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:17 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
06:17 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
02.09.26 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
02.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
02.09.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.26 VINCI Overweight Barclays Capital
02.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
02.09.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
02.09.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
02.09.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
02.09.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
02.09.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
02.09.26 BAT Buy UBS AG
02.09.26 DHL Group Neutral UBS AG
02.09.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
02.09.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
02.09.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
02.09.26 Continental Buy UBS AG
02.09.26 Nestlé Neutral UBS AG
02.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 PUMA Equal Weight Barclays Capital
02.09.26 Deutsche Bank Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.09.26 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.26 adidas Overweight Barclays Capital
02.09.26 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
01.09.26 Bayer Buy UBS AG
01.09.26 Novartis Neutral UBS AG
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