Broadcom Aktie
|317,95EUR
|-0,55EUR
|-0,17%
WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
Broadcom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Broadcom vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 580 US-Dollar belassen. Der Halbleiter-Konzern sollte solide abgeschnitten haben, schrieb Harlan Sur in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Zudem dürfte das Unternehmen mit seiner Prognose für das Schlussquartal positiv überraschen. Der Experte verwies auf den starken Ausbau der Produktion des spezialisierten KI-Computerprozessors TPUv8i in der zweiten Jahreshälfte und die starke Nachfrage im Netzwerkbereich./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2026 / 18:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 00:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Broadcom Overweight
|
Unternehmen:
Broadcom
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 580,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 371,41
|
Abst. Kursziel*:
56,16%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 369,73
|
Abst. Kursziel aktuell:
56,87%
|
Analyst Name::
Harlan Sur
|
KGV*:
-
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|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:59
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Broadcom
|318,30
|-0,06%
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|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:59
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:17
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:58
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:25
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|28.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|28.08.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.26
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|28.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|28.08.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|28.08.26
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|27.08.26
|BMW Halten
|DZ BANK
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|EVN buy
|Baader Bank
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Flughafen Wien neutral
|Erste Group Bank
|27.08.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets