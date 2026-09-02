Barclays Aktie

5,65EUR 0,00EUR 0,05%
Barclays für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

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02.09.2026 06:42:45

Barclays Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Barclays von 590 auf 600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Pierce bleibt auf Zwölfmonatssicht optimistisch für britische Banken, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 16:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Barclays plc Buy
Unternehmen:
Barclays plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
6,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5,55 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4,86 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jonathan Pierce 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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06:42 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Barclays Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
28.07.26 Barclays Outperform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

Barclays plc 5,65 0,05% Barclays plc

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08:27 Nestlé Neutral UBS AG
08:27 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:25 PUMA Equal Weight Barclays Capital
07:29 Deutsche Bank Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:27 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
06:59 adidas Overweight Barclays Capital
06:42 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
06:27 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:27 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
06:24 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
01.09.26 Bayer Buy UBS AG
01.09.26 Novartis Neutral UBS AG
01.09.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 ASML NV Buy UBS AG
01.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
01.09.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
01.09.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 DEUTZ Buy Warburg Research
01.09.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 pbb Hold Deutsche Bank AG
01.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.09.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Schoeller-Bleckmann kaufen Erste Group Bank
01.09.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Reckitt Benckiser Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 GFT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.26 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
01.09.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
31.08.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.08.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
31.08.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
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