Ferrari Aktie
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WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
Ferrari Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Buy" belassen. Durch die anhaltend starke Fahrzeugpipeline, einen immer besseren Modellmix, hohe Preissetzungsmacht sowie zunehmende Bedeutung für ultrareiche Kunden verdiene sich Ferrari seinen Bewertungsvorsprung gegenüber dem Luxuskonzern Hermes, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
460,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
355,50 €
|
Abst. Kursziel*:
29,40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
355,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,41%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
17.08.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Ferrari auf 'Buy' - Ziel 400 Euro (dpa-AFX)
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17.08.26
|Ferrari-Aktie freundlich: Erster Elektro-Ferrari wird für Rekordsumme versteigert (dpa-AFX)
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30.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Ferrari auf 400 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
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30.07.26
|Ferrari: Elektroauto »Luce« erreicht Absatzziel offenbar vorzeitig (Spiegel Online)
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30.07.26
|ROUNDUP 2: Ferrari hebt Jahresprognose - Aktienkurs schwankt (dpa-AFX)
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30.07.26
|Ferrari profits boosted by AI wealth and hyper-personalisation boom (Financial Times)
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30.07.26
|Ferrari-Aktie steigt: Jahresziel dank Sonderaustattungen erhöht (dpa-AFX)
|
30.07.26
|ROUNDUP: Ferrari hebt Jahresprognose - Aktie kaum beeindruckt (dpa-AFX)
Analysen zu Ferrari N.V.
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|17.08.26
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|Deutsche Bank AG
|17.08.26
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