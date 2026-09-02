Boeing Aktie
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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing vor den anstehenden Auslieferungszahlen für August auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Trotz der saisonalen Schwankungen im Sommer dürfte der Flugzeugbauer einen starken Endspurt hingelegt haben, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Expertin verwies auf entsprechende Daten der Beratungs- und Analysefirma Aero Analysis Partners./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 08:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 08:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 208,58
|
Abst. Kursziel*:
41,43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 210,05
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,44%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
16:01
|Pluszeichen in New York: Dow Jones beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
31.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Boeing von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
31.08.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zum Start des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
|
24.08.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.08.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
24.08.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zeigt sich am Montagmittag fester (finanzen.at)
|
24.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boeing von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
24.08.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Boeing Co.
|15:28
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
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|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Boeing Kaufen
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|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
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|Boeing Halten
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Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
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Aktuelle Aktienanalysen
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|01.09.26
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|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Danone Overweight
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|DEUTZ Buy
|Warburg Research
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|Siemens Energy Buy
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