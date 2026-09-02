NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit Blick auf personelle Wechsel im Management der Telekom und der Tochter T-Mobile US auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Abschied von Telekom-Finanzchef Christian Illek komme früher als erwartet, schrieb Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe damit gerechnet, dass der Top-Manager bis zum Ende seines Vertrags im März 2028 im Amt bleibe. Angesichts des großen Erfolgs der Konzernspitze der Bonner stellten personelle Veränderungen ein gewisses Risiko dar./rob/bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 15:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 15:26 / BST



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