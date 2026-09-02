TotalEnergies Aktie
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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
02.09.2026 11:19:52
TotalEnergies Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Der Ölkonzern sei stärker als die Konkurrenz im Nahen Osten engagiert, bleibe aber ein Nutznießer des aktuellen Geschäftsumfelds, schrieb Biraj Borkhataria am Dienstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 17:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
85,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
77,39 €
|
Abst. Kursziel*:
9,83%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
77,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,62%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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