TotalEnergies Aktie

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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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02.09.2026 11:19:52

TotalEnergies Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Der Ölkonzern sei stärker als die Konkurrenz im Nahen Osten engagiert, bleibe aber ein Nutznießer des aktuellen Geschäftsumfelds, schrieb Biraj Borkhataria am Dienstag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 17:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
77,39 € 		Abst. Kursziel*:
9,83%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
77,54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,62%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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