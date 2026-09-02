VINCI Aktie

112,95EUR -1,15EUR -1,01%
VINCI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

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02.09.2026 13:39:33

VINCI Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 142 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor sei typisch positiv gewesen, schrieb Graham Hunt am Mittwoch nach einem Treffen mit dem Chef des Konzessions- und Baukonzerns sowie dem Finanzvorstand. Es sei betont worden, dass neue Chancen diszipliniert auf ihre Ertragsperspektive geprüft würden./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 07:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 07:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
142,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
113,40 € 		Abst. Kursziel*:
25,22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
112,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,72%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:39 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
13:38 VINCI Overweight Barclays Capital
07.08.26 VINCI Kaufen DZ BANK
03.08.26 VINCI Buy UBS AG
03.08.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

VINCI 113,10 -0,88% VINCI

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13:38 VINCI Overweight Barclays Capital
12:52 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:11 GSK Hold Deutsche Bank AG
12:02 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
12:02 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
12:02 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
12:01 Novartis Buy Deutsche Bank AG
11:19 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
11:09 BAT Buy UBS AG
10:48 DHL Group Neutral UBS AG
10:47 DHL Group Kaufen DZ BANK
08:51 HUGO BOSS Neutral UBS AG
08:41 BMW Buy Deutsche Bank AG
08:33 Continental Buy UBS AG
08:27 Nestlé Neutral UBS AG
08:27 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:25 PUMA Equal Weight Barclays Capital
07:29 Deutsche Bank Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:27 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
06:59 adidas Overweight Barclays Capital
06:42 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
06:27 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:27 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
06:24 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
01.09.26 Bayer Buy UBS AG
01.09.26 Novartis Neutral UBS AG
01.09.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 ASML NV Buy UBS AG
01.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
01.09.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
01.09.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 DEUTZ Buy Warburg Research
01.09.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 pbb Hold Deutsche Bank AG
01.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.09.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
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